الحويج يبحث سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم 

العنوان – طرابلس

بحث وزير الاقتصاد محمد الحويج، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة فرحات التومي سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الحويج أن استقرار الأسعار يكون بمتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على العراقيل والمشاكل التي تواجه التجار.

وأكد وزير الاقتصاد على عقد اجتماع مع غرف التجارة على مستوى ليبيا وضرورة ممارسة دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشُعب التابعة لها وخاصة شعبة اللحوم والمواد الغذائية حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار.

وأشار الحويج إلى أن وزارة الاقتصاد تدعم القطاع الخاص.