مجلس الوزراء يعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

أصدر مجلس الوزراء، يوم الأحد قراراً يقضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة.

وبحسب نص القرار في مادته الأولى، فإنه يتولى رئاسة الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كل من: وزير الحكم المحلي، وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي، مدير الإدارة القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط والمالية.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.