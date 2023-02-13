اقعيم لأهالي مدينة بنغازي: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمنكم

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم؛ أن الوحدات العسكرية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اقتحمت أكبر أوكار المخدرات والخمور بمنطقة الوحيشي وفق عملية أمنية محكمة منقطعة النظير.

وأوضح اقعيم خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين؛ أن هذه العملية لم تكلف إلا وقتا قصيرا تمكن من خلالها قوات الأمن القضاء على أكبر منابع لمروجي الخمور والمواد المخدرة والسموم دون أي خسائر في الأرواح.

وتابع: “نبشركم بتطهير المنطقة من الخارجين عن القانون بهمم رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الذين باشروا فور الاقتحام بإزالة جميع العشوائيات وأكشاك بيع السموم والمباني المستخدمة في تجارة الممنوعات”.

وأهاب اقعيم جميع المواطنين بالتعاون ومساندة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة بمداهمة جميع أوكار الفساد داخل حدود المنطقة وخارجها، مشددا أن الجهات الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن أهالي بنغازي التي قدمت الكثير من التضحيات والشهداء في حربها على الإرهاب .

وقال اقعيم: إنه تم التواصل مع القيادة العامة ووزارة الصحة مؤكداً أن مصحة الإرادة ستشرع في معالجة المدمنين مجاناً على حساب الدولة بدعم من القائد العام.

وأضاف وكيل الوزارة قائلاً: “تواصلنا أكثر من مرة مع الحكماء لردع هؤلاء العابثين وترك مثل هذه السموم والعادات الرذيلة التي تسببت في ضياع جيل كامل نتيجة تعاطي المخدرات وتفشي السموم داخل مجتمعنا لكن للأسف لم يلبوا نداء القائد العام والجهات التي كانت تحاورهم واستمر الخارجون عن القانون في بيع السموم في وضح النهار بجميع أنواعها على الأرصفة والطرقات مما استصعب على الجهات الأمنية الدخول لمثل هذه الأوكار إلا بدعم من القيادة العامة وتم اقتحامها، ولن يكون لهم رجعة وأي شخص يفكر بمثل هذه الأفعال سيكون الرد أقوى من قبل ويكون منزله منتزها لأبناء منطقته”.

وأوضح اقعيم أنه بعد عمليات تطهير المناطق من تجار السموم والمواد المخدرة أصدر القائد العام للقوات المسلحة تعليماته بإنشاء حدائق وبنى تحتية لافتاً أن الصيانة بدأت في منطقة بوهديمة والوحيشي لتكون جاهزة ويكون مناخها طبيعيا بعد أن هدم الأوكار لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس والعبث في أمن الدولة.