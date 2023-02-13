بعد إعلانها تقديم 50 مليون دولار لتركيا.. الشركسي لـ”المنقوش”: إنها صفاقة تتجاوز كل الحدود

علّق عضو ملتقى الحوار السياسي “أحمد الشركسي”، على تقديم ليبيا مساعدات مادية بقيمة 50 مليون دولار كدفعة أولى لتركيا بعدما تعرضت لزلزال مدمر.

وكتب “الشركسي على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: كل التعاطف مع ضحايا الزلزال ولكن تركيا ذات الدخل القومي الذي يناهز دخلنا بأضعاف، وذات التحالفات القوية التي ليست فيها بحاجة لبلد منهك اقتصاديا وسياسيا مثلنا،

متساءلا: ماذا تفعل المنقوش وبماذا تتبرع؟ وهل نحن الذين نواجه زلزالاً سياسيا وفسادا يأكل الالاف من المرضى! يوميا،

مضيفا، مرضى يعانون من مختلف الأمراض ويجلسون بجوار السفارات طمعا في سداد علاجهم!، مطالبين كدولة بالتبرع لغيرنا؟!،

متابعا: إنها صفاقة تتجاوز كل الحدود!، عندنا يتولى أراذل القوم فكريا وسياسيا أنر البلد همدا يكون الأداء.!.

واختتم منشوره قائلا: لو كان الأمر الصرف محتوم أليست سوريا مثلا أولى بهذا المبلغ؟

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” أعلنت إعطاء مبلغ 50 مليون دولار كدفعة أولى لمشاريع إعادة الإعمار في جنوب تركيا.