الدبيبة يناقش مبادرة رمضانية ويأمر بصرف مرتبات يناير وفبراير

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق الزكاة، وعدد من أعضاء لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مبادرة الحكومة لدعم المحتاجين في شهر رمضان وفق منظومة صندوق الزكاة.

ووفق حكومة الوحدة فقد شدد الدبيبة خلال اللقاء على أن أولوية الحكومة خلال شهر رمضان هي دعم المحتاجين وتوفير كافة احتياجاتهم.

كما وجه الدبيبة وفق إعلام الحكومة صندوق التضامن الاجتماعي بضرورة وضع خطة تهتم بأصحاب المعاشات الأساسية وأصحاب الجنسيات الأخرى ومساعدتهم خلال شهر رمضان.

في سياق آخر أصدر الدبيبة تعليمات إلى وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف المرتبات عن شهري يناير وفبراير.

وطالب الدبيبة وزارة المالية باتخاذ مايلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة بشكل عاجل، وفق القرار.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

