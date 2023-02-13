ليبيا.. “دبيبة” يوجه بإعادة تشغيل فنادق شركة الضمان للاستثمارات المغلقة منذ 10 أعوام

عقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، أمس الاثنين، اجتماعاً مع لجنة إدارة شركة الضمان للاستثمارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أوضاع شركة الضمان للاستثمارات وخطتها لمعالجة أوضاع الفنادق والقرى السياحية التابعة لها.

وأصدر دبيبة، تعليمات بضرورة تشغيل الفنادق المقفلة منذ 10 أعوام، دون وجود مبررات سوى عدم الجدية، والعمل بشكل مهني وأهمها (الفندق الكبير، وفندق قوز التيك، وفندق الجوهرة الزاوية، وفندق الواحات طرابلس)، كمرحلة أولى.

كما وجه بالاستثمار مع القطاع الخاص دعماً له، وضمان تشغيل هذه المؤسسات المقفلة، والإعلان عن هذه المشروعات بطريقة العطاء العام، وإعطاء الفرصة لكافة العاملين في هذا المجال وفق مواصفات فنية محددة.

وأكد ضرورة أن تكون هناك مرحلة ثانية لعدد من الفنادق التابعة للشركة، حتى تتمكن من تشغيل فنادقها، وأن استمرار الشركة بهذا الوضع أمر لن يتم السماح به.

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