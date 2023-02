بعد 7 أعوام.. الإفراج عن الوكيل الأسبق لوزارة الدفاع “الصديق الغيثي”

أكدت مصادر لليبيا الأحرار إفراج القوات الأمنية بالمنطقة الشرقية عن الوكيل الأسبق لوزارة الدفاع لشؤون الحدود الصديق الغيثي، وذلك بعد احتجازه نحو 7 أعوام.

وينحدر الغيثي من مدينة درنة وقد اعتُقل في منطقة سوسة غرب درنة من مجموعة تابعة لحفتر إثر اصطحابه وفدا من وجهاء مصراتة وأعيانا في المصالحة إلى المنطقة الشرقية.

وشغل الغيثي منصب وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الرحيم الكيب، إضافة إلى كونه أحد أعيان قبيلة العبيدات الذين قادوا مساعيا في ملف المصالحة إثر اندلاع حرب العام 2014 في بنغازي وتوتر الأوضاع في محيط مدينة درنة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

