النمر: إنهاء الازمة لا يتأتى إلا من خلال التقاء القوى الموجودة على أرض الواقع

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي احمد النمر ان صفة رئيس مجلس النواب كقائد أعلى للقوات المسلحة كانت قبل اتفاق جنيف وتم انتقال صلاحيات القائد الأعلى لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأشار النمر ان جميع الاطراف السياسية الموجودة في المشهد الحالي هم ليبيين وان الإتفاق مع احد هذه الاطراف لا يعد خيانة اذا كان الاتفاق في سبيل عودة الاستقرار وإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وأكد النمر على ضرورة إنهاء الازمة من خلال التقاء القوى الموجودة على ارض الواقع التي تتمثل بالمشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة المنتهية.

مضيفا ان الازمات التي تمر بها البلاد سببها مجلسا النواب والدولة اللذان خيبا ظن الليبين بإيصال ليبيا الى بر الامان رغم الإمكانيات التشريعية التي يتمتعان بها.