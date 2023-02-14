البعثة الأممية تناقش الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس الأعلى لنساء ليبيا

نظمت البعثة الأممية اجتماعاً لمناقشة أوضاع النساء في ليبيا، بما في ذلك تقلدهن المناصب السياسية، وفرص المتزوجات من غير ليبيين في الترشح للانتخابات، فضلًا عن وضع سيدات الجنوب.

ودعَت رئيسة الأمانة العامة لنساء ليبيا زكية العماري إلى ضرورة استفادة المرأة الليبية من الفرص الاقتصادية السانحة في البلاد.

وقالت العماري في اللقاءٍ الذي نظّمه قسمُ المساواة بين الجنسين التابع للبعثة “إن عدمَ إدراكِ العديد من النساء لحقوقهن يحولُ دون استفادتِهن من تلك الفرص”.

وبحث الاجتماع الذي ضم 16 امرأة عاملة في المؤسسات التابعة للدولة والحكومة، المجلس الرئاسي، ووزارات الدفاع والصحة والزراعة دور النساء في مختلف الأجهزة الوطنية، وما تواجِهْنَه من تحديات، فضلاً عن الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس الأعلى لنساء ليبيا.