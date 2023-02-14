ليبيا: الدبيبة يُشكل غرفة طوارئ عقب هزات أرضية بـ«المرج»

في إطار التحسب لوقوع زلزال في ليبيا، وجّه رئيس حكومة «الوحدة الليبية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الحكم المحلي، بـ«تشكيل غرفة طوارئ في بلدية المرج، استعداداً لأي حوادث طارئة، بعد حدوث هزات أرضية بالبلدية».

وأكد الدبيبة «ضرورة تجهيز غرفة طوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي».

وكانت بلدية «المرج» طالبت حكومة الدبيبة ووزيرها للحكم المحلي، بتجهيز غرفة طوارئ خاصة بالمدينة، وتسخير كل الاستعدادات والإمكانات اللازمة؛ استعداداً لحدوث أي طارئ، وذلك بعد تعرض المدينة إلى أكثر من هزة أرضية خفيفة خلال اليومين الماضيين.

على صعيد آخر، واصلت قوات الشرطة مدعومة بقوات «الجيش الوطني»، حملتها الأمنية لتطهير مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونشرت مديرية أمن المدينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً لمداهمة وهدم «أوكار الخارجين عن القانون» بمنطقة الوحيشي، بحضور مدير أمن بنغازي، اللواء نوري الساعدي، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية، وبإسناد من قوات الجيش.

وأعلن اللواء جمال العمامي، رئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، أنه «تم خلال الحملة الأمنية الموسعة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي في بنغازي، مداهمة أكثر من 20 موقعاً، وضبط عدد من المطلوبين من جنسيات متعددة». وأكد أن «هذه الحملة مستمرة، ولن تنتهي». واعتبرها «انتصاراً معنوياً كبيراً جداً للمشاركين فيها». بدورها، أعلنت «الإدارة العامة للبحث الجنائي»، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، خلال ما وصفته بـ«ضربة كبيرة وجهتها لمروجي المواد المخدرة في طبرق، ضمن خطة أمنية موسعة وضعتها الإدارة بشكل مسبق على مستوى فروعها ومكاتبها في ربوع البلاد». وأشارت إلى «ضبط عدد كبير من الأسلحة، وتوقيف مجموعة خارجة عن القانون عقب مداهمة أوكار بالضواحي الجنوبية لمدينة طبرق».