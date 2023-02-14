بتعليمات من القائد العام.. “اللواء 128” يُجري تدريبات بالذخيرة الحية

العنوان-بنغازي

أجرى “اللواء 128 معزز” التابع للقوات المسلحة مناورات عسكرية ومشاريع استراتيجية، باستخدام الذخيرة الحية بجانب التدرب على اقتحام المواقع المحصنة داخل خطوط العدو.

وجاءت التدريبات العسكرية تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية، للوصول إلى أعلى درجات الجهازية والانضباط، وتأهيل أفراد اللواء للعمل في كافة الظروف وتنفيذ المهام المُناطة به بكل دقة واحترافية.

واستكملت وحدات “اللواء 128 معزز” فاعليات تدريبتها العسكرية، بإشراف العميد حسن معتوق الزادمة، والتي استمرت عدة أيام، حيث ركزت التدريبات على صقل وتطوير ضباط وجنود اللواء في مجال المهمات الخاصة، حيث “تميزت التدريبات بالتعامل مع الأهداف المتحركة وتعزيز القيادة والسيطرة بين مختلف وحدات اللواء وتشكيلاته القتالية”.