بن شرادة: المشاورات الحالية تهدف الى اختيار سلطة مهمتها الإشراف على الانتخابات

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة ان المشاورات التي تجرى الآن على الساحة الليبية تتعلق بتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير الحاليمن شأنها اختيار سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية ان السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.

لافتا الى ان ما جاء في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان قبل أيام، هو نتاج التفاهم بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان فيالقاهرة.

كما ان مجلس الدولة سيوافق على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة وأنهبمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

مشيرًا إلى ان القوانين الانتخابية التي ينتظرها مجلس الدولة هي سبب الخلاف حتى الآن بين المجلسين.

مستبعدًا إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، وأن الخيار الأسلم فيما تجرى مشاورات بشأنه حاليا، تتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.