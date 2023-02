أكد وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فرج اقعيم، أن الأجهزة طهرت منطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، بمساعدة قوات الجيش الوطني الليبي، من تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

وقال اقعيم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن العملية الأمنية كانت مُحكَمة وجرى خلالها القضاء على أكبر منابع الفساد وترويج المخدرات دون وقوع أي خسائر في قوات الأمن.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية أن غرفة العمليات لن توقف عملياتها حتى تطهير جميع المناطق من هذه السموم.. مَنْ يفكَّر في إقامة مصانع الخمور سيتم تحويل (حوشه) لحديقة ومنتزه لأبناء المنطقة.

وتابع: “سنقوم بحملة تستهدف دواعش المال العام لإعادة الحقوق لأصحابها”، معتبراً أن “الدولة وحدها الكفيلة بمصادرة الأموال والأراضي وممنوع أي شخص أن يستولي على أراضي غيره”.

Trending رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلع على خطط مؤسسة النفط لرفع معدلات الإنتاج

حكومة الوحدة تحظر استغلال العلم الوطني في الإعلانات والعلامات التجارية

الطقس في ليبيا.. أجواء ممطرة شمالاً والحرارة تصل لـ 10 درجات

الليبيون والسوشيال ميديا.. أرقام وإحصائيات تكشف حجم الاستخدام الكبير

The post وكيل داخلية الحكومة الليبية المكلفة: طهرنا منطقة الوحيشي من تجار المخدرات والخارجين عن القانون appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا