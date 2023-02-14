الشيباني: إعلان حالة الطوارئ ضرورة في ليبيا لتجميد مجلسي النواب والدولة

الوطن| رصد

قال الخبير القانوني خيري الشيباني إنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة، مضيفاً أن ما يجري من تطورات بينهما هو خلافات وانشقاقات جديدة.

الشيباني وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أشار إلى أن النواب والدولة هما المشكلة الأساسية في الأزمة الليبية، حيث تم الإعلان عن الاتفاق على قاعدة دستورية فيما تغيّر الحديث بعد ذلك.

وبشأن المجلس الرئاسي قال الشيباني إن الاتفاق السياسي في جنيف حدد اختصاصاته لكن الأوضاع التي تمر بها البلاد تتطلب إعلان حالة طوارئ وتجميد المجلسين لأن الوضع أصبح كارثياً، منوهاً بأنه في حال الاتفاق بين المجلسين فلا يمكن أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعدم وجود حكومة واحدة تفرض الاستقرار في البلاد.