الناطقة باسم مركز سبها الطبي: غرفة العناية التابعة لنا هي الوحيدة بالمنطقة الجنوبية

قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، إن افتتاح قسم النساء والولادة جاء ضمن بادرة الـ100 يوم التي أطلقها المركز لتطوير الأداء الوظيفي والخدمي المقدَّم للمرضى المترددين على المركز.

وأضافت الماهري، في تصريحات صحفية:” تتضمن البادرة صيانة وتجديد كل الأقسام الإيوائية بالمركز، وإعادة فتح البرج A المتوقف عن العمل منذ نحو 17 عاما، وافتتاح عيادات خارجية”.

ولفتت إلى غرفة العناية بالمركز وهي الوحيدة بالمنطقة الجنوبية تضمّ 12 سريرا فحسب، وستُجدَّدُ لتزداد سعتها السريرية.

وأكدت أن المركز يخطط لإنشاء غرف عناية مصغرة داخل كل قسم، ومنها أقسام الكلى والأطفال والنساء والولادة.