“باتيلي” يناقش مع وزيرة الخارجية الفرنسية آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إن لقائه مع الوزيرة الفرنسية جاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

وأضاف المبعوث الأممي أنه جدد خلال اللقاء دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعماً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

وكان باتيلي، التقى الجمعة الماضية في روما نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، وبحثا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأعربتُ باتيلي، لوزير الخارجية الإيطالي عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وجددا دعوتهما لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.

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كما طالبا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.