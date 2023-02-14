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تنفيذا لتعليمات النائب العام.. هدم مباني مخالفة بشارع النخيل في بني وليد

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

باشرت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثنين، أعمال إزالة وهدم للمباني المخالفة بشارع النخيل بمدينة بني وليد، بناء على تعليمات النائب العام.

وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، تجرى هذه الأعمال رفقة قوة من «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ودوريات من مديرية أمن بني وليد، وشركة الخدمات العامة طرابلس، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد.

وحثّت إدارة إنفاذ القانون أصحاب المباني المخالفة، الذين لم يقوموا بإخراج أمتعتهم ومقتنياتهم بضرورة الإسراع في إخراجها، لافتة إلى أن الإزالة ستشمل كافة المباني المخالفة بدون استثناء.

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النائب العام بني وليد

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صحيفة الساعة 24

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