رئيس ديوان المحاسبة الليبي يبحث الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاعي النفط والكهرباء حتى 2035

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الاثنين، اجتماع مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للديوان، إن الاجتماع بحث خلاله رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء والتي تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.

وناقش اللقاء المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأن الخطة تبدأ من عام 2023 وحتى عام 2035 لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

وأكد رئيس الديوان خلال اللقاء على أهمية الخطة الاستراتيجية ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى.

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