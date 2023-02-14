افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري 

الوطن| رصد

افتتح وزير المواصلات في الحكومة منتهية محمد الشهوبي، الأحد، محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري وتسيير أولى الرحلات لمدينة جرسيس التونسية.

وجرت مراسم استقبال رسمية للحضور من قبل مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري لواء محمد الجراي ومدير عام ميناء طرابلس م”مصباح الحبيبي”.

هذا وقام الحضور بجولة تفقدية داخل المحطة للاطلاع على التجهيزات التشغيلية وآلية العمل لتقديم الخدمات للمسافرين.

كما حضر الافتتاح كل من: وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” ، ووكيل وزارة المواصلات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب ، ومدير مصلحة الموانئ ، ورئيس مصلحة الجمارك ، ورئيس الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ، ومدير إدارة العلاقات والتعاون ، ورئيس مكتب العلاقات والمراسم ، ورئيس مكتب جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالميناء طرابلس البحري ، ومدير أمن الطيران والسفن ، وعميد بلدية طرابلس ،والسفير التونسي والقنصل التونسي لدى ليبيا.