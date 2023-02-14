مجلس وزراء الحكومة الليبية يقر بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة

الوطن|رصد

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية القرار رقم (26) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة.

وقرر مجلس الوزراء أن يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على أن يكون رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا رئيسًا للجمعية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستكون بعضوية وزير الحكم المحلي، ووزير الاشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي، بالإضافة إلى مدير الإدارة القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط والمالية.

وأكد البيان على أنه يجب أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.