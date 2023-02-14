لجنة إعادة الإعمار تباشر صيانة وتطوير عمارات بوهديمة

باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في إزالة التعديات على الفضاء العام والبناء العشوائي والركام بمنطقة بوهديمة.

وبحسب بيان اللجنة، فإن العملية تأتي من أجل البدء في مشروع صيانة وتطوير عمارات بوهديمة، الذي يشمل أعمال إنشاء موقف سيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات.

كما يشمل المشروع، صيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات.

وداهمت قوات الأمن والجيش، في وقت سابق، أوكار تجارة المخدرات في بوهديمة.

وأكدت، شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، السبت الماضي، أن عملية المداهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية لأوكار المجرمين وتجار الخمور والمخدرات في بنغازي أتت ضمن عمل القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية لفرض القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية داخل المدينة.