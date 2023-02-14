الصحة تتابع اجراءات توريد لقاحات الورم الحليمي والتهاب السحايا الرباعي

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تابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بالحكومة المنتهية سمير كوكو، مع عضو مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مع الجهات المالية بالدولة لتوريد لقاحات الورم الحليمي، والتهاب السحايا الرباعي المقترن.

وناقش المجتمعون نتائج أعمال لجنة التطعيمات فيما يخص توريد، وتحديد، وتوزيع اللقاحات، فضلًا عن استعراض مخزون الدولة من اللقاحات اللازمة وفق جدول التطعيمات الوطني.

وخلص الاجتماع إلى متابعة إجراءات فتح اعتمادات لتوفير اللقاحات مع مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.