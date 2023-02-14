بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء باردة نسبيا على اغلب مناطق البلاد يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقى.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل ، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على اغلب المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ ،.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (09-16)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:51)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:50).