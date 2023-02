شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة المضي في مسار المصالحة بعد نجاح الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي يسهل من ذهاب جميع الأطراف نحو المؤتمر الجامع الذي سيقام قريباً، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة دولة النرويج لدى ليبيا “هيلدا كليميتسدال” لبحث التطورات الأخيرة والوضع السياسي الراهن ومدى فاعلية نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي مستمر في وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية بالبلاد.

ووفق إعلام الرئاسي فقد أكدت السفيرة النرويجية دعمها للمجلس في ملف المصالحة الوطنية، مشيدةً بدوره في تقريب وجهات النظر وخطوته من خلال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى الانتخابات المنتظر، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post خلال لقائه سفيرة النرويج.. اللافي يشدد على ضرورة المضي في مسار المصالحة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار