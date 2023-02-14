بنينا تدخل مشروع إعادة الإعمار والتطوير

العنوان

دشّنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار مشروعا لتطوير منطقة بنينا الواقعة إلى الشرق بنغازي، بعد الدمار الذي لحق بها إبّان معركة تحرير بنغازي من الجماعات الإرهابية.

ووفقًا للجنة إعادة الإعمار والاستقرار؛ فإن المشروع يشمل صيانة واستكمال الفصول الدراسية بالمدارس، وأعمال رصف الطرق وإنشاء الحدائق والمنتزهات.

كما يشمل المشروع صيانة محطة وخطوط الصرف الصحي وصيانة شبكة الإنارة وصيانة الجامع القديم، وإنشاء أسوار، وصيانة واجهات المرافق العامة والخاصة.

وتعد بنينا إحدى المناطق المتضررة في بنغازي جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المتطرفة عام 2014، حيث فشلت تلك الجماعات في السيطرة على المنطقة والمطار أمام صمود قوات الجيش الوطني.