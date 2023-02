ليبيا – نشرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس توضحيًا فيما يتعلق بحكم الاحتفال بعيد الحب.

الهيئة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن الاحتفال بيوم عيد الحب والاحتفاء به واتخاذه مناسبة لتبادل الحب والغرام وإهداء الهدايا والتهنئة، كل ذلك بدعة محرمة لا أصل له في الشرع؛ فيحرم إنفاق المال في سبيله، ولا تجوز لمسلم المشاركة فيه، وفاعل ذلك آثم.

وأكدت أن عيد الحب ابتداع لعيد غير شرعي، وليس في ديننا الإسلامي غير عيدين، منوهةً إلى أن الاحتفال به فيه تشبه بشعائر النصارى فيما هو من خصائصهم وإذاعة للفاحشة، وإشاعة للرذيلة، وترويج للعلاقات المحرمة بين أبناء المسلمين، ودعوة إلى العشق المحرم والحب المذموم، واشتغال القلب بما يُضعف الإيمان ويقوي داعي الشهوة.

ودعت الهيئة شباب المسلمين وفتياتهم إلى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلتزموا بشرعه، ويتركوا هذه الأفعال المحرمة والأعمال القبيحة، وليعلموا أنه لا يباح للشاب أن يرتبط بالفتاة عاطفيًا ويتعلق بها ويُظْهِر لها مشاعر الحب والغرام إلا عن طريق الزواج الشرعي فقط.

الهيئة طالبت أولياء الأمور من آباء وأمهات إرشاد أبنائهم وبناتهم ومتابعتهم وتحذيرهم من مثل هذه المحرمات، والأخذ على أيد السفهاء منهم.

Shares

The post أوقاف طرابلس عن الاحتفال بعيد الحب: بدعة محرمة وتشبه بشعائر النصارى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية