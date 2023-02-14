الأجسام الغريبة الطائرة وعلاقتها بالفضائيين… مؤسسة رؤية توضح

أسقطت القوات الأمريكية 🇺🇸 أربعة أجسام جوية فوق سماء أمريكا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار أسئلة كثيرة حول ما يحدث في سماء كوكب الأرض.

وقعت الأحداث على النحو التالي:

_ 28 يناير، اجتاز منطاد كبير مزود بهوائيات سماء الولايات المتحدة وتم إسقاطه لاحقًا قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير. قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه بالون تجسس صيني 🇨 يطير على ارتفاع 60 ألف قدم. -10 فبراير، تم إسقاط جسم بحجم سيارة صغيرة فوق ألاسكا. كان الجسم يطير بارتفاع 40 ألف قدم أثناء تحركه في اتجاه القطب الشمالي دون أي نظام دفع أو تحكم. وقال المسؤولون إن الطائرة أسقطت فوق ألاسكا بسبب “الحذر الشديد”؛ لأنها تشكل تهديدا للطائرات المدنية. -12 فبراير، تم رصد جسم أسطواني فوق أراضي يوكون الكندية وتم إسقاطه في اليوم التالي.

_ 13 فبراير، تم رصد جسم ثماني الأضلاع لأول مرة شمال حدود الولايات المتحدة وكندا، لكن الطائرات المقاتلة التي انطلقت من ولاية أوريغون لم تتمكن من رصده عند غروب الشمس. في اليوم التالي، تم التقاطه مرة أخرى في مونتانا، وتم تعقبه عبر ولاية ويسكونسن، وأسقط فوق بحيرة هورون في ميشيغان. ولم يعلق المسؤولون علنًا على شكله، لكن التحرّيات الصحفية قالت: إنه “هيكل مثمن الأضلاع” ومن دون أجهزة استشعار مرئية.

_ قبلت الصين المسؤولية عن البالون الأول، لكنها نفت استخدامها في التجسس، قائلة إنها كانت أجهزة مراقبة الطقس ضلت طريقها. ربطت الولايات المتحدة البالون الذي أسقطته في المحيط الأطلسي ببرنامج مراقبة عالمي وتؤكد أن الصين تقف وراءه، مما يضع دولًا أخرى في حالة تأهب.

_ قالت حكومة المملكة المتحدة إنها ستفعل “كل ما يلزم” للحفاظ على البلاد في مأمن من تهديد بالونات التجسس. في المقابل؛ اتهمت الصين الولايات المتحدة بعشر عمليات توغل في المجال الجوي الصيني.

_ في مؤتمر صحفي يوم 12 فبراير، قال قائد القوات الجوية الأمريكية: إنه لا يستطيع شرح ماهية الأجسام، أو كيف بقيت عالياً، أو من أين أتت.

قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة ABC News إن هذه الطائرات الثلاث من المرجح أن تكون أجهزة طقس وليست بالونات مراقبة.

علاقة الأجسام بالفضائيين

وأكد التقرير أن لا علاقة لهذه الأجسام بالفضائيين.