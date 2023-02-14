أجواء مشمسة نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استقر الأجواء مع نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) على أغلب مناطق ليبيا، مشيرًا إلى أنها ستكون مشمسة.

وقال المركز، إن الأجواء لاتزال باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى ما بين 15 و17 مئوية، ولا تتجاوز 12 مئوية على المناطق الجبلية.

وأضاف، أن السحب مازالت تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم على شمال ليبيا، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الشمال الشرقي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن فاعلية السحب تقل من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع حدوث ضباب على مناطق الشمال الغربي هذه الليلة وصباح الغد. وذكر أن الضباب يشمل كذلك بعض مناطق الشمال الشرقي.