وزيرة العدل تلتقي رئيس النيابة العامة المغربية

استقبل رئيس النيابة العامة المغربية، مولاي الحسن الداكي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

ووفقا لبلاغ لرئاسة النيابة العامة المغربية أعربت وزيرة العدل الليبية عن رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر عقد اتفاقيات تهم محاربة الجريمة المنظمة كالهجرة غير الشرعية وجرائم الأموال والجرائم الإلكترونية والاستفادة من التجربة المغربية في مجال الطب الشرعي وذلك عبر تبادل الخبرات والتكوين في هذا المجال.

وقدم رئيس النيابة العامة المغربية لمحة عن التطور الذي عرفه النظام القضائي المغربي، خاصة التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية.

وأكد الداكي، على ضرورة تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من أجل محاربة مختلف أنواع الجريمة العابرة للحدود والإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار في البشر.