ليبيا – عقدت لجنة متابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط اجتماعًا الإثنين تنفيذًا لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال رقم “39” للعام الحالي.

اللجنة بحثت بحسب منصة “حكومتنا” مقترحات آلية عمل اللجنة المُعدَّة من وزارة الإسكان والتعمير وشركة الخدمات العامة طرابلس، والمتضمنة العراقيل الفنية والقانونية التي تواجه معالجة موضوع المباني الآيلة للسقوط وسبل حلها.

