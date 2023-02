الخارجية الإيطالية: القضية الليبية معقدة ونحتاج إلى جمع الأطراف لإجراء انتخابات

وصف وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” القضية الليبية بأنها الأكثر تعقيدًا، قائلا إن بلاده تريد أن تكون همزة وصل حيث بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار لكي يتم إجراء الانتخابات في المستقبل القريب.

وأضاف “تاياني” في مؤتمر بمنتدى “لويس الدبلوماسي” بروما، أنه من الممكن حل القضية الليبية إذا تمكنوا أيضًا من جمع تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية، إضافة إلى إشراك قطر والإمارات، بحسب قوله.

وأعرب “تاياني” عن أمله في أن تصبح ليبيا شريكا لهم ولأوروبا في محاربة الهجرة وفي إمدادات الطاقة، بحسب ما نشرته وكالة أكي الإيطالية.

وكان الوزير الايطالي قد عرض على المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مقترح ميثاق “سيادة ليبيا” بهدف إنشاء جبهة موحدة من الأطراف الدولية الرئيسية لدعم الوساطة الأممية.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

