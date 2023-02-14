الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 9 درجات

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء باردة نسبياً على معظم المناطق، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خصوصاً على مناطق الشمال الشرقى.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 9 و18 درجة مئوية على جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل، مع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح الغد على معظم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 11 و16 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

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وتكون الرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 09 و16 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)،

السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.