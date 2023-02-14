تكدّس أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة بأحد مخازن وزارة الصحة في براك الشاطئ

أخبار ليبيا 24

كشفت هيئة السلامة الوطنية وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بأحد المخازن التابعة لوزارة الصحة في براك الشاطئ.

وقالت الهيئة، إن مكتب مكافحة التلوث البيئي بالمنطقة الجنوبية قام بجولة تفتيشية داخل مخزن يتبع وزارة الصحة بالمنطقة، ويقع وسط حي سكني في براك الشاطئ.

وأضافت، أن المخزن يحوي كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ولم يتم التخلص منها.

وقالت الهيئة إنه تم اتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أي حوادث محتملة تهدد البيئة، وصحة السكان من قبل إدارة مكافحة التلوث البيئي.