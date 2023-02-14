لجنة برلمانية تبحث مع البعثة الأممية إعادة هيكلة القطاع الأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

اجتمع رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري رفقة عدد من أعضاء المجلس مع فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متمثلاً في خبراء من شعبة إصلاح قطاع الأمن.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس تركز على محورين أساسيين أولهما يتعلق بالمقاربة الأممية فيما يخص دور مجلس النواب في الإشراف على إعادة هيكلة القطاع الأمني، والمحور الثاني عرض ومناقشة الرؤى والخطط في هذا المجال من قبل أعضاء مجلس النواب.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة الحوار والنقاش بين الجانبين للوصول إلى خطوات بناءة في إطار اصلاح القطاع الأمني والعدلي في ليبيا .