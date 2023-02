بسبب ارتفاع المعيشية ومحدودية الخدمات.. النرويج تدعم المنطقة الجنوبية بـ 1.5 مليون دولار

ليبيا – أعلنت السفارة الملكية النرويجية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإثنين عن دعمهم جهود بناء السلام المحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة الجنوبية بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي إضافية من الحكومة النرويجية، وبذلك يصل إجمالي مساهمة النرويج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى 8.1 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن المنطقة الجنوبية تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الخدمات العامة ونقص الفرص الاقتصادية وخطر الصراع العنيف.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن البرنامج الإنمائي أنشأ برنامجًا محليًا لبناء السلام والقدرة على التعافي والصمود للاحتفال بالانتقال من الاستقرار الفوري إلى التنمية وبناء السلام على المدى الطويل وللحد من مخاطر تصعيد النزاع في الجنوب.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المؤسسات المحلية لتقديم تحسينات ذات مغزى لظروف المعيشة على مستوى المجتمع، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب وتعتمد المساهمة المتعهد بها حديثًا على الشراكة طويلة الأمد بين النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والتي تضمنت دعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2017.

وفي مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة اليوم، قالت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج في ليبيا: “تفخر النرويج بتوسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ونتطلع إلى دعم بناء السلام في جنوب ليبيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة”.

بدوره، صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش: “بفضل شراكتنا الطويلة مع النرويج، حققنا تأثيرًا إيجابيًا في مختلف البلديات في جميع أنحاء البلاد ونتطلع إلى توسيع جهودنا التعاونية لدعم السلطات المحلية لتطوير خطط بناء السلام، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية التي تعزز بناء السلام وتخلق مئات الوظائف في جنوب البلاد”.

فرانش أكد أنه سيتم تنفيذ المبادرة مع وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والمجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين لضمان الملكية وإضفاء الطابع المؤسسي على الحلول من أجل الاستدامة على المدى الطويل.

