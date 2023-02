الدولية للهجرة: 34 مهاجرا لقوا مصرعهم في المتوسط خلال شهرين

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 34 مهاجرا لقوا حتفهم في المتوسط في الفترة من الأول من يناير وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري.

وأضافت المنظمة في تغريدة لها أن 32 مهاجرا فقدوا في عرض البحر، مشيرة إلى أن ما يقرب من 400 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا خلال أسبوع من الشهر الجاري.

وبحسب المنظمة؛ فقد بلغ إجمالي من أعيدو إلى ليبيا 1965 مهاجرا بينهم 55 طفلا و98 امرأة في الفترة من الأول من يناير وحتى الحادي عشر من فبراير الحالي.

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

