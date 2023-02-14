وزير خارجية إيطاليا: بلادي يمكنها إعادة الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن القضية الليبية أكثر تعقيدًا، مشيرا إلى أن بلاده تريد أن تكون همزة وصل عن طريق إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار لكي يتم إجراء الانتخابات في المستقبل القريب.

وقال تاياني، خلال مؤتمر بمنتدى لويس الدبلوماسي بروما “من الممكن حل القضية الليبية إذا تمكنا أيضًا من جمع تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية، إضافة إلى إشراك قطر والإمارات”.

وأضاف “أتمنى أن تصبح ليبيا شريكا لهم ولأوروبا في محاربة الهجرة وفي إمدادات الطاقة”.

يشار إلى أن وزير خارجية إيطاليا، كان قد عرض على المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مقترح ميثاق «سيادة ليبيا»، بهدف إنشاء جبهة موحدة من الأطراف الدولية الرئيسية لدعم الوساطة الأممية.