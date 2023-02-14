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البشتي: أنا الوحيد في ليبيا الذي اعتقله «الديكتاتور القذافي» 4 مرات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أنه الوحيد في ليبيا الذي اعتقله الراحل معمر القذافي 4 مرات، واصفا إيه بـ«الدكتاتور»، على حد وصفه.

وقال البشتي في منشور له عبر «فيسبوك»: “ربما أكون أنا الوحيد في ليبيا الذي يعتقله الديكتاتور القذافي أربع مرات، الأولى كانت سنة 73 ولمدة تسعة أشهر”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الثانيه كانت سنة 75 لمدة شهر والثالثه كانت سنة 78 لمدة عشر سنوات والرابعه كانت سنة 2011 ولمدة خمسة أشهر ونصف إلى أن أطلق سراحنا الثوار، وقد كان هذا الاعتقال الأخير هو الأشد تعذيبا ورعبا”، وفقا لحديثه.

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صحيفة الساعة 24

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