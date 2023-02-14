وزارة الصحة تبحث استحداث إدارة خاصة بالمعدات الطبية في ست مناطق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

بحثت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء استحداث إدارات خاصة بالمعدات والأجهزة الطبية في ست مناطق هي (الغربية، طرابلس، الوسطي، بنغازي، الشرقية، الجنوبية).

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة المعدات والأجهزة الطبية بوزارة الصحة أحمد شبش بمقر ديوان وزارة الصحة مع مدراء المعدات الطبية بمناطق (الغربية، طرابلس، الوسطي، بنغازي، الشرقية، الجنوبية) بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث استحداث إدارات خاصة بالمعدات والأجهزة الطبية تتبع الوزارة بالمناطق المذكورة وتسمية مدراءها كل حسب منطقته لتنظيم سير العمل وضمان سرعة وجودة وصول الخدمات إلى كافة المناطق بالبلاد والوقوف المباشر على جميع المختنقات وحلها جذريًا.