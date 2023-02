تنسيقية الانتخابات البرلمانية: التعديل الدستوري الـ 13 لا يعطي أملًا بالوصول للانتخابات

ليبيا – قال المتحدث باسم تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية محمد الناظوري إن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره البرلمان يوجد به الكثير من العجز والقصور ولا يعطي أملًا بالوصول للانتخابات.

الناظوري وفي تصريح لقناة “فبراير” أمس الأحد أوضح أن أسباب الخلاف على القاعدة الدستورية ما زالت قائمة ولم تذكر في هذا التعديل.

واشترط المتحدث باسم تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية وجود عقوبات دولية على المعرقلين، من أجل تحديد موعد لإجراء الانتخابات في البلاد.

