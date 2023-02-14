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عاجل| إنشاء غرفة مصغرة لاستقبال بلاغات المواطنين حول أوكار الفساد و الخارجين عن القانون ببنغازي 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 فبراير 2023 (وال) _ أصدر مدير أمن بنغازي لواء نوري الساعدي اليوم الثلاثاء،  تعليماته بإنشاء غرفة أمنية مُصغرة مقرها مركز شرطة (الصابري) برئاسة مقدم فرج العشيبي، لاستقبال بلاغات المواطنين الهاتفية عبر الرقمين (0613381783 _0923022009)،  عن أوكار بيع المخدرات وبيوت الدعارة والسحر والشعودة وكافة أوكار الجريمة. 

و تعمل الغرفة ضمن خطة أمنية موسعة تستهدف الخارجين عن القانون، و محاربة أوكار الفساد و كافة الظواهر السلبية المهددة لأمن المجتمع و استقراره. (وال _ بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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