أعلنت السفارة النرويجية لدى ليبيا، تقديم 1.5 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب ليبيا لدعم جهود السلام في المنطقة.

وقالت السفيرة “هيلدا كليميتسدال” إن بلادها تتطلع إلى توسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ودعم بناء السلام في جنوب ليبيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة.

من جهته قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك فرانش” إنهم يتطلعون إلى توسيع الجهود التعاونية لدعم السلطات المحلية لتطوير خطط بناء السلام، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية التي تعزز وتخلق مئات الوظائف في الجنوب.

وبهذه الاتفاقية يصل إجمالي مساهمة النرويج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى 8.1 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017 والذي يهدف إلى تعزيز المؤسسات المحلية لتقديم تحسينات لظروف المعيشة على مستوى المجتمع، وخاصة للنساء والشباب في ليبيا.

المصدر: السفارة النرويجية في ليبيا

The post النرويج تقدم 1.5 مليون دولار لدعم جهود السلام جنوب ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار