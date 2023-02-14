فتحي الفاضلي: نحن لا نستحق حتى أن نقف في طابور التخلف

هاجم فتحي الفاضلي الأكاديمي والمحلل السياسي بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الأنظمة العربية وشعوبها زاعماً أنها لا تستحق حتى الوقوف في طابور التخلف، بحسب تعبيره.

وقال الفاضلي، في منشور له عبر «فيسبوك»: “ماذا لو؟ حكام العرب؛ ملهمين ومفكرين ومحدثين ومعلمين وقادة أمميون ومنقذين وفلتات وعباقرة وصقور وأسود وصناديد ويطيروا بجناحات وجايين من الفضاء الخارجي وكل منهم فريد عصره؟”، وفقا لقوله.

وأضاف “بالرغم من ذلك فإن العالم العربي يغرق في الظلم والفقر والقمع والتخلف والاستبداد والجهل، لا بنية تحتية ولا بنية فوقية ولا إنسانية، نحن في آخر الطابور، بل لسنا في أي طابور بعد، لا نستحق حتى أن نقف في طابور التخلف”، على حد تعبيره.

وتابع “السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا لو لم يكن قادتنا يحملون ما ذكرناه من الصفات؟، ماذا لو لم يكون كل منهم ملهم ومعلم وصقر وأسد وحمار وصنديد وفريد عصره، كيف ستكون حالة البلاد والعباد؟”، بحسب حديثه.