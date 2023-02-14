حكومة باشاغا: الخميس والجمعة عطلة بالمؤسسات الحكومية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا يقضي باعتبار يومي الخميس والجمعة القادمين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وبحسب قرار رئيس الحكومة رقم 34 لسنة 2023 فإن يوم الجمعة 17 فبراير عطلة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها ذلك مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

وبموجب القرار فإن يوم الخميس 16 فبراير إجازة على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظفين.