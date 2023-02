الحداد: المركز الوطني للأطراف الصناعية سيفتح أبوابه في 25 فبراير وإمكانياته تضاهي مراكز دول العالم

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني للأطراف الصناعية الصادق الحداد أن المركز سيفتح أبوابه يوم 25 فبراير ليقدم خدماته لليبيين.

الحداد وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” تابعتها صحيفة المرصد، أشار إلى أن المركز الوطني للأطراف الصناعية يتبع وزارة الصحة ومختص بتركيب وصيانة الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

وقال الحداد: “إن المركز الآن يرى النور لولادة هذا الجنين الذي انتظرناه على مدى سنوات طويلة ليقدم الخدمة التي نفتقدها للأسف في ليبيا على مدى سنوات من إهدار المال العام والغربة والاعتماد على العلاج في الخارج وتركيب الأطراف الصناعية في الخارج”.

وأكد أن المركز لديه إمكانيات تضاهي المراكز في أي دولة في العالم.

وأشار إلى أن افتتاح المركز سيكون في الـ 25 من شهر فبراير الحالي، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ”ثورة السابع عشر من فبراير”.

وأضاف: “17 فبراير أتت لمواكبة الخدمات العالمية، لتقديم الخدمات التي تضاهي العالم، فثورة فبراير لم تأتِ بالخراب والتدمير وكل من يمثل 17فبراير يحب ليبيا وتقديم الخدمات في ليبيا، لذلك نستغل هذه الذكرى لنوصل هذه الرسالة”.

وأوضح أن المركز الوطني يتكون من عدة أجزاء: ورشة صيانة وتركيب أطراف صناعية وعلاج طبيعي وتأهيل بدني، بالإضافة إلى منتجع صغير خاص بذوي الإعاقة يحوي حوض سباحة وصالة رياضية، وحديقة، وقاعة اجتماعات،مشيرًا إلى إلى كل هذه الخدمات تُقدم لشريحة ذوي الإعاقة.

وأضاف: “لأول مرة في ليبيا يكون لدينا مركز بهذه المواصفات”، مؤكدًا أن المركز يقدم الخدمة لجميع الليبيين في كل أنحاء ليبيا.

ونوه إلى أن الخطة الثانية قيد التنفيذ هي المصنع المتنقل أو الورش المتنقلة للأطراف الصناعية التي تغطي كل أرجاء التراب الليبي، إلى جانب وجود خطط مستقبلية لإنشاء فروع لتقديم خدمات أخرى مثل العدسات الصناعية، وصيانة الكراسي المتحركة، وسماعات الأذن، وكلها بجهد متواصل وعزيمة.

الحداد ختم: “طبعًا تأسيس المركز كان من قبل جمعية أبطال ليبيا الفاقدين للأطراف التي تجمع شريحة ذوي الإعاقة من مصابي ثورة 17 فبراير، وانطلقت فكرة تأسيس الجمعية في الـ (2012و2013) وعلى مدى سبع سنوات مع المرور بالعديد من المشاكل نتيجة الانقسامات والحروب، والغلاء الذي مرت به ليبيا وارتفاع سعر الصرف بالنسبة لكل المعدات والمواد، لكننا لم نتنازل عن عزيمتنا وإرادتنا وحلمنا هذا المركز أعطيناه شعار (المكتوب يلامس الحلم) هو حلم لامسناه، ونتمنى من الله أن يكون هذا الحلم بداية لتحقيق أحلام كثيرة لدى الليبيين”.

Shares

The post الحداد: المركز الوطني للأطراف الصناعية سيفتح أبوابه في 25 فبراير وإمكانياته تضاهي مراكز دول العالم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية