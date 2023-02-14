نقابة الصحفيين الليبيين تدعم الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات ببنغازي

بنغازي 14 فبراير 2023 (وال) _ أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبين اليوم الثلاثاء، بيان رقم 1 لسنة 2023م، حول دعم جهود مكافحة المخدرات في مدينة بنغازي.

وجاء في نص البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه:-

(تابعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين بكل فخر واعتزاز الجهود العسكرية والأمنية، الرامية للقضاء على آفة العصر المتمثلة في الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية، التي أذهبت عقول الشباب وذهبت بهم في غياهب الجريمة والرذيلة).

(إن النقابة وهي تدعم هذه الجهود وتثمنها، تشيد بدور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تعاملت بحرفية عالية في القضاء على تجار هذه الآفات دون المساس بحياة المدنيين أو تعريض ممتلكاتهم للخطر، وتؤكد أن استمرار هذه الجهود ومواصلتها ستحقق ما تصبوا إليه الحملة).

(تدعو النقابة إلى تكاتف كافة الجهود لمعالجة المدمنين وخلق برامج علمية واجتماعية تهدف لسحب الشباب الذي كادت أن تقضي عليه هذه الآفة ليكونوا أيادي تساهم في بناء بلدهم المنهك).

(تؤكد النقابة على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمساندة الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة من خلال تسليط على مخاطرها، وإنتاج برامج توعية تبين الآثار السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها).

(كما تؤكد النقابة أنها وكامل أعضاءها رهن إشارة هذه الحملة والقائمين عليها، من خلال توضيح أهدافها وضمان نجاحها، وكذلك ضمان عدم عودة هذه الأوكار سواء في مدينة بنغازي أو غيرها من المدن الليبية الحبيبة). (وال _ بنغازي)

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