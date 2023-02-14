وزير الخارجية الإيطالي: الأزمة الليبية الأكثر تعقيدا ونسعى لإعادة الفرقاء للحوار

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الإثنين، القضية الليبية بأنها الأكثر تعقيدا.

وجاء ذلك بعد أيام على عرضه على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، خلال لقاء في روما مقترح ميثاق سيادة ليبيا، الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية.

وقال تاياني، في كلمته بالمنتدى الدبلوماسي لجامعة لويس غويدو كارلي الخاصة بالعاصمة روما، إن إيطاليا تريد أن تكون همزة وصل بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإعادة اكتشافهم للوحدة، بحيث يمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المستقبل القريب.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن أمله بأن تصبح ليبيا شريك روما وأوروبا في محاربة الهجرة السرية وفي إمدادات الطاقة.