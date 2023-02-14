الفطيسي يعرض على “شكشك” خطة للنفط والكهرباء مدتها 12 عاماً

استعرض مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكك؛ رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء.

وأوضح حساب ديوان المحاسبة على فيسبوك، في بيان، أن تلك الخطة الاستراتيجية تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.

وتابع البيان، أنه خلال اللقاء تم مناقشة؛ المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأن الخطة تبدأ من عام 2023 وحتى عام 2035 لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

ومن جانبه أكد شكشك على أهمية الخطة الاستراتيجية ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى.