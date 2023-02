مختار: الذهاب لانتخابات بقوانين يختص بها الرئاسي مغامرة غير مضمونة النتائج

ليبيا – قال ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري إن التعديل الدستوري المعلن ما يشوبه هو عدم الفصل بشروط الترشح للانتخابات القادمة فيما يخص النواب ومنصب رئيس الدولة، وهناك مادة تلغي الانتخابات البرلمانية إن لم يتم النجاح في تنظيم الرئاسية، بالإضافة لمسائل تفصيلية مثل التمثيل النيابي العدد ومعايير الاختيار والقاعده الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل المعلن لم يعالج بشكل نهائي وقطعي كثير من المسائل.

مختار أكد خلال لقاء أذيع على قناة “ليبيا الأحرار “الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن مجلس الدولة لا يتدخل في آلية العمل داخل مجلس النواب، لكن سيكون له حق الرد بعد الاطلاع على النسخة النهائية.

ورأى أن التوافق المنشود لا يختص به المجلسان فقط فهما واجهة سياسية، معتبرًا أن المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يذهب بعيدًا كون أن الجغرافيا السياسية لها تأثير مباشر وكبير في العملية السياسية في ليبيا، والذهاب لانتخابات بقوانين يختص بها الرئاسي مغامرة غير مضمونة النتائج. بحسب قوله.

وأكد على أن المشهد السياسي متشعب ويتأثر بالأحداث السياسية، والمواءمة بين المطلب المحلي والرغبة الدولية ليست سهلة، وعلى من يتصدر المشهد السياسي في ليبيا أن يفهم بأن القبول بوجود حكومتين تتنازعان الجغرافيا، والجغرافيا الأصغر هي العاصمة، هذا وضع غير طبيعي وله أضرار حتى لا يمكن علاجها في المستقبل القريب؛ لذلك هناك حاجة لتوحيد المؤسسة التنفيذية ليس فقط من أجل الانتخابات بل حتى من أجل أن يكون للدولة شكل واضح.

وأضاف: “الذهاب لانتخابات مطلب محلي ومحل إجماع دولي، لكنه ليس مضمون الحدوث، ونحن لدينا تجربة حدثت في 24 ديسمبر السابق ولم تحدث الانتخابات، والذهاب لمناصب سيادية هي محاولة لتوحيد السلطة والمؤسسات السيادية في الدولة، رغم أن لدي تحفظات على المسألة ولا أدعم هذه الخطوة بشكل مباشر لأني أرى من الصعوبة تنفيذها”.

وفي سياق آخر اعتبر أن حالة المد والجزر بين تركيا ومصر تؤثر سلبًا أحيانًا على المشهد الليبي واختزال التوافق الليبي على شرط التوافق بين تركيا ومصر لم يعد مقبولًا وأصبح محرجًا لهما، لذلك على المجلسين الذهاب والتوافق بشكل مباشر ولا بأس بالتواصل والتحالف مع الدول الإقليمية، لكنه ليس شرطًا التوافق أن يكون التفاهم بين الدولتين.

ونوّه إلى أن المصالحة تتحقق بإصدار دستور ينظم العلاقة بين المواطن والدولة والمواطنين فيما بينهم، ويجعل العملية السياسية مستقرة، مبينًا أن الرئاسي في تعبيره وتنفيذه لمصطلح المصالحة لم يكون موافق إطلاقًا، فالمصالحة أعمق من ذلك وقدرات الرئاسي في الذهاب بالدولة لانتخابات هو أمر غير ممكن لعدم وجود الأدوات التي تمكنه من ذلك.

مختار زعم أن الرئاسي ليس لديه القدرة الحقيقية على تنفيذ أي إجراء يتجاوز به المجلسين لأنهما يمثلان جغرافية سياسية وعسكرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ ترأست وفد بنغازي الأسبوع الماضي والتقيتم برلمانيين على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في الـ25 من يناير اجتمع النويري معكم في طرابلس وترأست أنت ممثلي مجلس الدولة، لماذا لم ينشر أي شيء رسمي عن اجتماعكم الثاني في بنغازي؟

الوفد كان ببنغازي تلبية لدعوة النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري الذي استضافنا في بنغازي بصحبة النائب الثاني في مجلس النواب وبرفقة مجموعة من أعضاء مجلس النواب، خرج بيان ليس بنفس طريقة البيان الأول لكنه يوضح أن اللقاء كان استكمالًا للقاء السابق لغرض الوصول لتفاهمات حول القاعده الدستورية لإجراء الانتخابات، وفيما يخص اللقاء تناول بشكل مباشر التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب وحول نصوصه، وكان النقاش مستفيضًا، وتناولنا كل ما يخص التعديل وإمكانية أن يكون حلًا أو بديل القاعدة الدستورية.

اللقاء حدث مع النائب الأول والثاني مجتمعين في المقر المخصص لمجلس النواب في بنغازي.

س/ هل سعيتم أنتم لعقد أي لقاء أم لم يكن الأمر مجدولًا؟

لم يكن لدينا نية للقاء بأي أطراف أخرى، وجدول الأعمال كان محصورًا باللقاء مع النائب الأول، وحصل أن مجلس النواب قبله بيوم انتخب النائب الثاني الذي حضر الاجتماع ورفقة عدد من مجلس النواب، ومساء التقينا بعدد من أعضاء مجلس النواب والنقاش كان يدور حول تعديل الثالث عشر والمناصب السيادية.

س/ هذا التعديل صرحت وقلت أنك لا ترى أنه يحرز تقدمًا ملموسًا، لأنه رحل شروط الترشح للانتخابات للجنة صياغة القوانين الانتخابية، لكن التعديل ينص على التوافق بالأغلبية بين المجلسين لا مجرد التشاور كما يتحدث مجلس النواب في بعض الأحيان عندما يكون الخلاف حاضرًا بينكم، مسألة التوافق على مشروع القوانين بين اللجنة المشتركة لماذا لا يبدو التقدم ملموس في هذه الحالة؟

التعديل الدستوري المعلن ليس فقط هذا ما يشوبه، وهو عدم الفصل بشروط الترشح للانتخابات القادمة فيما يخص النواب ومنصب رئيس الدولة، وهناك مادة تلغي الانتخابات البرلمانية إن لم ننجح في تنظيم الرئاسية، هناك مسائل تفصيلية مثل التمثيل النيابي العدد ومعايير الاختيار والقاعده الدستورية والتعديل المعلن لم يعالج بشكل نهائي وقطعي كثير من المسائل واعتبره مطروحًا للنقاش لإمكانية التعديل فيه، التوافق الكامل مع مجلس الدولة لم يحدث، بصفتي لا علم لي بالتوافق التام ولم أسمع به والتعديل الذي تم إصداره سيحال لمجلس الدولة بشكل رسمي، وستحال للجنة مختصة وتعقد جلسة بالخصوص للبت بشكل مباشر في رأي مجلس الدولة في هذا التعديل.

س/ الحديث عن جرى التوافق مع مجلس الدولة كما ينص التعديل الثالث عشر، لكنه لم يصدر موقف رسمي من قبل مجلس الدولة ينفي أو يؤكد عكس ما سمعناه منك الآن، كل عبارات أعضاء المجلس غلبت عليها إما الترجيح أو التوقع التي امتلأت تصريحات أعضائه بها، طالما لم يحصل توافق لماذا لم تعلنوها صراحة؟

ليس بالضرورة أن يتم الأمر على هذا النحو، الأصل في الاجراء ان يحال التعديل بشكل رسمي لمجلس الدولة لإبداء الرأي، وهذا لم يصلنا، مجلس النواب ذهب في هذه الخطوة واصدر تعديله المذكور وبعد إحالته للمجلس والاطلاع عليه بشكل رسمي سيتم الرد، خاصة ان في اللقاء مع النائب الأول والثاني ذكروا وبشكل مباشر اأن هذه ليست النسخة النهائية ولم تصدر بعد، وما يثار في وسائل الإعلام والتواصل هو ليس النسخة النهائية، بالتالي لا يمكن الرد أو التعليق على هذه النسخة.

س/ لكنه قدمه في جلسة لمجلس النواب وصوت عليه؟

ذكرت ما حدث بالتفصيل واستغربت القول: إنها ليست النسخة الأخيرة وأن النسخة الأخيرة يجري تلقيحها وإضافة الملاحظات عليها وستحال لمجلس الدولة بشكل رسمي، لا علم لنا بالتوافق حول القاعدة الدستورية التي نشرت في جلسة تشاورية عرضت القاعدة وكانت غير رسيمة وكان لها بعض الملاحظات في الجلسة، ولكن لم يُثر الأمر على أساس التوافق وأن الأمر والقاعدة ستضمن في التعديل الدستوري الذي سيضمنه مجلس النواب، وكان مفاجئًا لي، وبعد أن صدر التعديل وكما ذكر النائبان الأول والثاني في مجلس النواب أنها ليست النسخة الأخيرة ننتظر النسخه الاخيره ليكون لنا الرد المناسب.

س/ اقنعتكم هذه الإجابة، أن النسخه ليست نهائية؟

أثير الأمر بين اللقاء التشاوري بيينا وبين مجلس النواب، وأكدوا أن في التصويت ذكروا أن المخرج والأخذ بالملاحظات، وما يجري تضمينه الملاحظات التي يأخذها مجلس النواب في الاعتبار وهذا شأن مجلس النواب، وذكروه في النص بلقاء تقابلي، نحن لا نتدخل في آلية العمل داخل مجلس النواب، لكن سيكون لنا حق الرد بعد الاطلاع على النسخه النهائية.

س/ إن لم يكن لديك علم بأي أتفاق جرى بشأن هذا التعديل الدستوري الثالث عشر، فهل هناك أطراف أخرى داخل مجلس الدولة هي من نسج ما سمي توافق حول التعديل الدستوري الثالث عشر؟

لا أستطيع أن أؤكد هذا الأمر، أنا النائب الأول في المجلس ويفترض أن أطلع على هذه التوافقات، لكن لم أكن حاضر اللقاء الذي جرى في القاهرة بين المجلسين وكلها توقعات والكلام لم يكن بشكل رسمي، وفي أثناء الجلسة سنرى من هي الأطراف التي كانت تتواصل مع مجلس النواب وكيف حدث التوافق دون أن يكون لنا علم.

س/ توقعاتك في يناير إنجاز القاعدة الدستورية مع مجلس النواب قبل نهاية فبراير، ماذا تتوقع بشأنها وشأن الانتخابات أيًا كان شكلها؟

الانتخابات الآن أمرها محسوم من ناحية الشكل رئاسية وبرلمانية ومجلس النواب في التعديل الذي أصدره لم يترك الكثير من المجال للحديث حول المسالة؛ لأنه جعل الانتخابات الرئاسية شرطًا والبرلمانية وعندما تكلمت وتنبأت أنه قبل فبراير سننجز لأن النقاش كان في مراحله الأخيرة حول القاعدة الدستورية، مجال المناورة والحديث حول التقارب حسم بالنسبة لمجلس النواب والآن سنرى مجلس الدولة ما الذي سيقوم به من قبول أو رفض للتعديل.

مجلس الدولة لا شريك آخر له في ليبيا إلا مجلس النواب ليتعامل معه بشكل واضح ومباشر، وهذا ما نص عليه الاتفاق السياسي ولا نملك إلا التواصل معهم والتعامل مع مخرجاتهم، لكن اتخاذ القرار كان هناك تجارب رفض فيها مجلس الدولة ما أقره مجلس النواب.

س/ إن استمر الخلاف وحالة المراوحة دون تحقيق تقدم والتوافق المفقود، في كل هذه التطورات المنفي رئيس المجلس الرئاسي يلوح بالتشريعات النافذة كما يقول حال غياب التوافق بين المجلسين، ما موقفكم من هذا التلويح؟

التوافق المنشود لا يختص به المجلسان فقط فهما واجهة سياسية والقوة نافذة على الأرض، سواء سياسية أو عسكرية فيما يخص المنطقة الغربية الأمر ليس منوطًا بمجلس الدولة فقط ليقرر ما يشاء، والرئاسي لا يستطيع أن يذهب بعيدًا، الجغرافيا السياسية لها تأثير مباشر وكبير في العملية السياسية في ليبيا، والذهاب لانتخابات بقوانين يختص بها الرئاسي مغامرة غير مضمونة النتائج.

العبرة ليس بإصدار التشريعات بل هل هي قابلة للتطبيق؟ وهل يقبل بها منهم على الأرض؟ الرئاسي يجب أن يكون حذرًا في مثل هذه الأمور؛ لأن مجلس الدولة لا يرغب في التعطيل، لكنه يأخذ في الاعتبار الجغرافيا السياسية في الذهاب والتوافق على أي شروط للترشح قد لا يتم القبول بها في المنطقة الغربية.

المنطقة الشرقية بحكم وجود مجلس النواب فيها وتفاهمها الكامل مع القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية يجعل المشهد ليس بالضرورة أن يمثل مجلس النواب فقط، بل التحالف بين القوى السياسية والعسكرية في المنطقة الشرقية؛ لذلك على الرئاسي أن يأخذ هذا بالاعتبار وليس التعطيل المقصود، المشهد السياسي متشعب ويتأثر بالأحداث السياسية.

س/ في ظل التنازع على الحكومتين كل حكومة تسيطر على منطقة جغرافية بعينها تقول إن البلد قد تحتاج لتشكيل حكومة مصغرة توحد البلاد لتذهب بالليبيين لانتخابات، اليوم هذه المساعي والخطوة إلى أين وصلت؟ هل يمكن أن نتحدث أن مسألة تشكيل حكومة جديدة خطوة يمكن أن ترى النور؟

مسألة الحكومة من الأهمية بمكان؛ لأن العاصمة طرابلس أصبحت تفقد دورها في إدارة الدولة ومن أكثر من عام القوانين المنظمة للعمل الإداري لم تصدر من العاصمة طرابلس، وإن استمر الوضع سيكون هناك مصدر آخر لإدارة الدولة وهناك تخرج عاصمة بديلة عن طرابلس وهذا المشهد يجب الانتباه له، ومشهد الحكومة متعدد الأغراض ليس فقط لتوحيد المشهد وإجراء الانتخابات بل إرجاع الأمور لنصابها وإرجاع العاصمة طرابلس هي من يدير المشهد، شهدنا مؤتمر وزراء الخارجية العربية أخذت صورة سيئة عن العاصمة طرابلس، وعدم تلبية بعض الدول للدعوة يؤكد هذا الطرح.

س/ لأي مدى مسألة إنتاج حكومة جديدة تحظى بالقبول والرفض حتى تنهي هذا التنازع؟

المواءمة بين المطلب المحلي والرغبة الدولية ليست سهلة، والمجتمع الدولي قد لا يرى غضاضة بالتعامل بين حكومتين تتقاسمان الجغرافية، ولكن من يتصدر المشهد السياسي في ليبيا يجب أن يفهم بأن القبول بوجود حكومتين تتنازعان الجغرافية وتدير الجغرافية الأصغر هي العاصمة هذا وضع غير طبيعي وله أضرار حتى لا يمكن علاجها في المستقبل القريب؛ لذلك في جلوسنا مع المبعوث الأممي أكدنا أننا نحتاج لتوحيد المؤسسة التنفيذية ليس فقط من أجل الانتخابات بل حتى من أجل أن يكون للدولة شكل واضح.

س/ هل بدا باثيلي متحمسًا لما تقولونه بتشكيل حكومة ثالثة؟

باثيلي يؤكد على ضرورة الذهاب لانتخابات وهذا مطلب دولي، والليبيون، وهذا لا خلاف حوله، وفيما يخص الاستحقاقات المعلنة بين المجلسين أعمال منوطة بهما لا يمكن الحديث عن انتخابات باستقلالية عن الاستحقاقات الأخرى بين المجلسين. البعثة الأممية تحاكي بيانات مجلس الأمن وسفراء الدول الذين يؤكدون أنه لا مخرج لليبيا إلا بالانتخابات، وهذا الأمر لا ينكره المجلسين الحديث بموضوعية وواقع الحال يقول إن توحيد السلطة التنفيذية خطوة أكيدة نحو الانتخابات ويجب أن يكون متزامنًا أو يسبق الذهاب لانتخابات لضمان القبول بهذه النتائج.

س/ المنطقة الشرقية يبدو لك موقفها موحد وكأن المنطقة الغربية هي من ترفض دائمًا؟

ليس الرفض دائمًا، مجلس الدولة لا يمثل المنطقة الغربية بشكل كامل؛ لأنه لا يقود المنطقة العسكرية المنتشرة في هذه الجغرافية، والجنوب الغربي من ليبيا هذه المنطقة تتقاسمها القوة العسكرية من الشرق والغرب وغير ممثلة في المشهد، المنطقة الشرقية يمثلها مجلس النواب ومن الناحية السياسية والعسكرية المنطقة الغربية تحتاج لتوحيد الرأي فيها من خلال حوار داخلي وأنا أعمل على هذا الأمر.

س/ طالما مشهد حكومة باشاآغا ما زال حاضرًا في الذهن، ما الضمانات ألا يتكرر ذات المشهد مع حكومة أخرى؟

حكومة باشاآغا نتاج مجلس النواب وإن دخل في حوار حقيقي لتوحيد السلطة التنفيذية سيكون من الخطوات التي تطلب من مجلس النواب إخراج هذه الحكومة من المشهد السياسي، لكن ليس من المنطق الذهاب لحكومة ثالثة في ظل وجود حكومة باشاآغا ومجلس النواب لا يعتبر حكومة الوحدة الوطنية موجودة؛ لأنه سحب منها الثقة، وبالتالي الآن مجلس النواب يقول إن حكومته هي حكومة باشاآغا وهي التي يعترف بها، وإن تم الذهاب معهم في تشكيل حكومة جديدة سيكون من الأبجديات أن يتم سحب الثقة والذهاب لحكومة أخرى.

س/ مجلس الدولة يسير وفق مسار آخر يتعلق بالمناصب السيادية، طالما أن المجلس يريد لليبيين أن يذهبوا لصناديق الاقتراع والانتخابات، ما جدوى تغيير كل هذه المناصب؟ ولماذا تصرون على تغييرها قبل الانتخابات؟

الذهاب لانتخابات مطلب محلي ومحل إجماع دولي، لكنه ليس مضمون الحدوث، ونحن لدينا تجربة حدثت في 24 ديسمبر السابق ولم تحدث الانتخابات، والذهاب لمناصب سيادية هي محاولة لتوحيد السلطة والمؤسسات السيادية في الدولة، رغم أن لدي تحفظات على المسألة ولا أدعم هذه الخطوة بشكل مباشر لأني أرى من الصعوبة تنفيذها.

س/ الرئيس خالد المشري يقول إنه التزام مع النواب، هل تراه التزام مع النواب أن يمضي مجلس الدولة في مسألة المناصب السيادية قبيل الانتخابات؟ وهذا الالتزام من أجل ماذا؟

توحيد المناصب السيادية مسألة مثبتة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وليس فقط التزام مع مجلس النواب، تصريح خالد المشري أعتقد أنه في إطار أن التفاهمات مع مجلس النواب شملت المسارات الثلاثة، والمجلس صوت أن تتم المسائل الثلاث بالتوازي إن أمكن ذلك، توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية وقاعدة دستورية، وهذه يجري حولها العمل.

س/ الاتفاق السياسي لم ينتج قبل يومين بل قبل سنوات أنتج، لماذا جرى التوافق على هذه المناصب الآن؟ هل هي صفقة سياسية ملخصها القاعدة الدستورية مقابل المناصب السيادية؟

السنوات التي تحدثت عنها تبدأ من 2015 لهذا التاريخ، وكان المجلسان يرفضان العمل والأمور لم تكن طبيعية تخللتها حروب وعمليات عسكرية وقطيعة حقيقية، الحديث على الحاضر اليوم دون الماضي القريب توصيف غير دقيق، المجلسان لم يكونا في حالة من التواصل والتقارب ليسأله لما لم يتفقا أو ينجزا الاستحقاقات سابقًا.

س/ المشهد الآن أكثر مثالية من قبل؟

توجد فرصة أكثر للتواصل وإمكانية العمل.

س/ تنفي وجود صفقة تتحدث عن القاعدة الدستورية مقابل المناصب السيادية؟

لا علم لي عن وجود أي صفقة.

س/ تصريحاتك حول تركيا ومصر تتحدث أنكم تطلبون منهما أخذ خطوة للوراء وترك المجلسين يتفاهمان برعاية أممية، هل هذا الطلب وجه للدولتين بشكل واضح؟

لم يوجه بشكل مباشر وفي زيارتي لبنغازي ولقائي النائبين أردت أن يكون الحوار في مدن ليبية، وقبلها بأسبوعين زارني النائب الأول في مقر مجلس الدولة وهذه الزيارة الثانية تنفيذًا لهذه الأمر، لا أريد أن تكون مصر وتركيا محكمتان في المشهد الليبي بشكل أصبح يحرج الساسة الليبيين ودون الحاجة لتوجيه خطاب، العمل بشكل مباشر بين المجلسين هو توجيه هذه الرسالة، التصريحات الإعلامية لمن يملك صفة رساله واضحه.

حالة المد والجزر بين تركيا ومصر تؤثر سلبًا أحيانًا على المشهد الليبي واختزال التوافق الليبي على شرط التوافق بين تركيا و مصر لم يعد مقبولًا وأصبح محرجًا لتركيا ومصر، وعلى المجلسين الذهاب والتوافق بشكل مباشر ولا بأس بالتواصل والتحالف مع الدول الإقليمية، وليس شرطًا التوافق أن يكون التفاهم بين الدولتين هذا مؤخرًا أصبح يذكر حتى أصبح في أذهان العامة أنه شرط للمضي قدمًا في أي عملية سياسية وهذا لا يمكن القبول به.

س/ هذا التدخل أحرج الساسة الليبيين، كيف؟ والأدوار التي تلعبها مصر وتركيا أي منها يبدو سلبيًا وأيها إيجابي؟

الدولتان تعملان وفق مصالحهم وكل منهما اختارت جغرافيا سياسية تحالفت معها بشكل مباشر، وهذا الواقع أصبحنا نعيشه. أيهما أقرب للمصلحة الليبية، هذه مسألة تقيم في وقتها اثناء الاحداث لكل تحالفاته.

س/ مصر رسمت الحدود، أنقرة عندما رسمت حدودها البحرية مع ليبيا رسمتها وفق اتفاق موقع بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، أيهما أقرب بالنسبة للسيادة الليبية؟

في الحالة الليبية الهشة الآن وعدم وجود قيادة سياسية واحدة تمثل الدولة بشكل حقيقي، هناك تحالفات لا يمكن الوثوق بها، تحالف القوي مع الضعيف لن يكون منصفًا للضعيف، وليبيا ليست بحالة صحية تسمح لها القيام بهذا النوع من التحالفات التي هي جدًا مهمة، الترسيم المصري من طرف واحد غير مقبول وليبيا لم تعترف بهذا التقسيم، التقسيم التركي حدث أثناء حرب ولم يكن من المجدي أن يتناول الحدود البحرية، المنقطة الغربية كانت تحتاج لنصرة ودعم عسكري وترسيم الحدود ضمن الاتفاقية أنا لم أكن موافقًا عليه؛ لأن الحدود البحرية مسألة تنجز ضمن استقرار سياسي وأمني سواء مع مصر أو تركيا.

س/ البيان المشترك الذي صدر في لقاء فوزي النويري جاء فيه أنه لا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أي أطراف يعنيها هذا البيان؟

البيان واضح، كنا نتحدث أن العملية السياسيه تضامنية بين المجلسين والمجلسان يتحملان المسؤولية كاملة في إنجاز التوافق حول قاعدة دستورية والذهاب لانتخابات، اختزال المشهد بين مجلسي النواب والدولة منفردًا لا يحقق الغاية، ومن الضروري أن يخرج البيان بصفة واضحة لتأكيد هذه المسألة، مجلس الدولة لا يمكنه رفض أي توافق مع مجلس النواب حول أي توافق يؤدي لانتخابات، لكن ما يخشاه مجلس الدولة ويعلمه مجلس النواب حقيقة الجغرافية السياسية التي يتواجد فيها مجلس الدولة، هذه الجغرافية كبيرة من ناحية عدد السكان والتباين السياسي فيها واضح والقوة العسكرية منتشرة.

لا يمكن الذهاب والتوقيع بشكل سريع ومباشر مع مجلس النواب دون جس النبض والتحاور مع القوى الفاعلة، أن يأخذ الأمر وقتًا حتى يكون قابلًا للتطبيق وإعلان التوافق دون التأكد من القدرة على تنفيذ الاتفاق هو الذهاب للمجهول وقد تضر بالمنطقة الغربية.

س/ الشرق والمناطق الاخرى التي يهيمن عليها حفتر، المشري يصف حفتر إنه منطق واقع، أنت بماذا تصف حفتر في هذه الحالة؟

مجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات كان يفترض فيه أن يقود وينظم المشهد في المنطقة الغربية والجنوبية ليكون جاهزًا للتوافق مع مجلس النواب الذي بدوره يتحصر حركته في المنطقة الشرقية، وإن كان المجلسان يتواجد بهما أعضاء من كافة المناطق الليبية؛ لكن الجغرافيا السياسية تفرض واقعًا آخر، لا نستطيع أن ننجز دون أن يكون هناك حالة من التوافق بين أصحاب الرأي والقوة العسكرية المختلفة.

مجلس الدولة لا يؤثر في المنطقة الشرقية ومجلس النواب لا يؤثر في المنطقة الغربية وهذا التوصيف الحقيقي، مجلس النواب عندما عين حكومة لم تستطع تمريرها في المنطقة الغربية، مجلس الدولة لا يستطيع زيارة المنطقة الشرقية متى أراد. ولا يمكن للمجلسين أن يقولا أنهما يمثلان السيادة الليبية.

حفتر الآن يمثل القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية ومن يريد التحاور مع المنطقة الشرقية عسكريًا عليه التحاور بشكل مباشر مع حفتر وهذا التوصيف الذي يعرفه الجميع.

مجلس النواب عندما يتحاور مع مجلس الدولة لا يكون حفتر حاضرًا مجلس النواب يصر على هذه الشروط، ويريد في منطقهم أن تعطى الفرصة لليبيين أن يختاروا العسكري ومزدوجي الجنسية إذا كانا مقبولين عند الليبيين أم لا، الفكرة عند مجلس النواب إننا لا نمنع أحدًا، ونعطي الفرصة لليبيين أن يختاروا، وبالنسبة لمجلس الدولة يقول إن من المعايير الدولية الا يسمح للعسكري ومزدوجي الجنسية بالترشح وتولي منصب رئيس الدولة وهذا التباين، ما يخص علاقة حفتر بالنواب لا يمكن الحديث عنه لأنه لا يوجد لنا علاقة مباشرة مع حفتر في هذه العملية السياسية.

س/ أحد مواد التعديل الثالث عشر يقول إنه يمنع ترشح مزدوجي الجنسية لكل المناصب في مجلس النواب والشيوخ ورئاسة الحكومة، لكنه يستثني رئاسة الدولة التي يطمح حفتر أن يجلس على كرسي الرئاسة؟

لحوار حول منصب الرئيس وليس النواب، التعديل الثالث عشر لم يفصل فيه النواب ولم يعلق عليه مجلس الدولة بعد.

س/ المشري يقول إن حفتر يستطيع أن يمنع الانتخابات اليوم، ما الضامن أنه سيقبل ربما بنتائج الانتخابات إن أجريت في أي موعد كان؟

هذه مسألة تقع تحت نطاق التخمين ليس حفتر فقط يملك أن يرفض، ولكن الكثير من القوة العسكرية في المنطقة الغربية والجنوبية يمكن أن ترفضها، فيما يخص حفتر في المنطقة الشرقية أعتقد أن المسألة مرهونة بتوافقه وتنسيقه مع مجلس النواب الذي نراه حاضرًا بقوة والتوافق مع مجلس النواب ضمني مع حفتر، وأعتقد أن مجلس النواب لو أقر أي اتفاق أعتقد أنه سيكون ملزمًا لحفتر.

س/ ذكرت في تصريحات سابقة أن الرئاسي لا يملك من الشرعية ما يمكنه من الخوض في هذه المسائل، منها الهوية الوطنية العدالة الانتقالية اللامركزية والأمن الوطني التي عنون بها اجتماعه التحضيري للمصالحة، إن كان من مهام الرئاسي السعي للمصالحة كيف له أن يحقق هذه المصالحة بصلاحياته الحالية؟

المصالحة تتحقق بإصدار دستور ينظم العلاقة بين المواطن والدولة والمواطنين فيما بينهم ويجعل العملية السياسية مستقرة والمصالحة مصطلح لم يعرف بشكل جيد، والرئاسي عندما يتكلم عن المصالحة يكاد يقول بين فبراير وديسمبر وهذا غير حقيقي، الآن لا يوجد عنصرية ضد من ينتمون لسبتمبر، الرئاسي في تعبيره وتنفيذه لمصطلح المصالحة لم يكون موافق إطلاقًا، المصالحة أعمق من هذا، قدرات الرئاسي في الذهاب في الدولة لانتخابات أعتقد غير ممكن لعدم وجود الأدوات التي تمكنه من ذلك، وعليه أن يكون حذرًا في هذا الأمر لأن الصعوبة تكمن في التطبيق.

الرئاسي ليس لديه القدرة الحقيقية على تنفيذ أي إجراء يتجاوز به المجلسين لأنهما ممثلين جغرافية سياسية وعسكرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

