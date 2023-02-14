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باتيلي يُجدد دعوته للأطراف الدولية لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا 

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 14 فبراير 2023 (وال) – جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” دعوته للأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي، إلى دعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023. 

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين ، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية” كاثرين كولونا”، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

ووفقا لتغريدة نشرها “باتيلي” عبر حسابه بتوتر بحث اللقاء، أيضآ ضرورة دعم عملية سياسية (ليبية-ليبية) تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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